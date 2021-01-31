نقابة الخبازين في سبها: لا يوجد لدينا دقيق وأصحاب المخابز سيعلنون إضراباً عاماً

قال نقيب الخبازين في مدينة سبها ناجي الصغير في تصريح للرائد الأحد، إن أصحاب المخابز في المدينة سيعلنون اضرابا عاما وقفل لكافة المخابز بالمدينة؛ حتى تتحقق كافة مطالبهم.

وأوضح الصغير أن مطالبهم تتمثل في توفير وقود الديزل لتشغيل المخابز، وتوفير الدقيق المدعوم، لافتاً إلى أنهم يشترون كيس الدقيق من السوق السوداء سابقاً بسعر 80 دينار، أما الان أصبح بـ 125، وقنطار الدقيق وصل إلى 250 دينار.

وأضاف الصغير أنهم تواصلوا مع المسؤولين بصندوق موازنة الأسعار ووزارة الاقتصاد ولم يتلقوا أي استجابة، مشير إلى أن الصندوق وفر لهم سابقا كمية من الدقيق المخزن لديهم، وانتظروا قرابة الأربع أشهر إلى أن تحصلوا على موافقة من هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية لاستخدامه، لكنهم وجدوه غير صالح للاستعمال وفق قوله.

يُشار إلى أن طرابلس شهدت منتصف يناير الحالي اضرابا للخبازين بعد ارتفاع سعر الدقيق في السوق وتعديل سعر صرف الدور ما اسفرعن ارتفاع سعر رغيف الخبر إلى دينار لكل ثلاتة أرغفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية