بحث أوجه التعاون المشترك بين غرفة تجارة طرابلس وغرف التجارة الأوكرانية

استقبل ناجي ابوجعلال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بمكتبه الدكتور العربي الكيالي ممثل غرف التجارة والصناعة الأوكرانية الذي أدى زيارة للغرفة للتنسيق بشأن تطوير علاقات التعاون بينهما

وتناول الاجتماع الذي تم على هامش هذه الزيارة بحضور كل من محمد دوزان المدير العام و لطفي بن لاغة مدير إدارة العلاقات والتعاون جرى خلاله تبادل الرؤى والأفكار والمعطيات التي من شأنها تفعيل التعاون المثمر بين غرفة تجارة طرابلس ونظيراتها الأوكرانية بما يخدم أهداف البلدين في كافة المجالات .

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق من حيث المبدأ على إيجاد الآلية والأرضية المناسبة لإنشاء مجلس أعمال ليبي أوكراني مشترك ليكون اللبنة الصلبة والأساس المتين للتعاون المشترك في المستقبل

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