سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 31 يناير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 31 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 31-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.320 بيع في زليتن

5.310 شراء

5.310 بيع في طرابلس

5.300 شراء

الدولار حوالة تركيا=5.29 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.85 دينار

اليورو = 6.40 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 1.97 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب224 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب261.3 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب298.6 دينار