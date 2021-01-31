مصرف الجمهورية يقترب من ترقية منظومته المصرفية

ناقش نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة، رفقة ممثلي شركة فينوكس، آلية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة المصرفية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة التونسية، وذلك لتطوير وتحديث أنظمة العمل الرقمي ومواكبة التطور في الصناعة المصرفية.

ومن جهته، أكد نائب المدير العام للمصرف أبو فليجة أنّ إطلاق مشروع ترقية المنظومة المصرفية “فلكس كيوب” من نسختها العاملة حاليا إلى الإصدار الحديث (14.3) سيبدأ اعتبارا من الرابع عشر من فبراير المقبل، حسب خطة التنفيذ المتفق عليها بين المصرف والشركة المنفذة وسيكون إطلاق العمل بالمنظومة خلال الربع الأول من السنة الحالية.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفترض أن يبدأ خلال الربع الأول من سنة 2020، لكن العمل توقف بسبب جائحة كورونا.

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