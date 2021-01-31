وزارة العمل: مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة الـ20%

أفادت وزارة العمل والتأهيل في بيان لها عبر منصتها الرسمية، بأن مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة الـ20%، التي أقرها المجلس الرئاسي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية لوزارة العمل، أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20%، وأن المرتبات جُهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا ألا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس.

الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي قد أقر زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية