شركة الكهرباء: استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية دون رادع

أكدت شركة الكهرباء اليوم الأحد، على استمرار ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء دون أي رادع.

وكشفت الشركة عن قيام مجموعة من اللصوص بالاعتداء على خط خويلد فرعية اللافي وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 700 متر مما تسبب في فقد التغذية على نحو 18 محول و3 محطات أرضية بدائرة توزيع السواني بإدارة توزيع الجفارة.

وطالبت الشركة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة التي انتشرت في بلادنا من قبل بعض النفوس الضعيفة لتحقيق مصالح شخصية وذلك لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن.

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