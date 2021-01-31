اقتصاد

مصرف الجمهورية يرفع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن عدد من فروع مصرف الجمهورية عن توافر السيولة النقدية لديها، وذلك بعد ورود إيداعات من المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي.

ورفع مصرف الجمهورية فرع سوق الثلاثاء سقف السحب إلى 10 آلاف دينار، بينما رفع فرع وكالة التحرير سقف السحب إلى 3 آلاف دينار، وأعلن فرع حي دمشق عن رفع سقف السحب لكل صاحب حساب إلى 10 آلاف دينار، ورفع فرع مركز البحوث هو الآخر سقف السحب لديه إلى 10 آلاف دينار.

ويأتي توفر السيولة في بعض فروع المصارف التجارية بعد شروع مواطنين وتجار بالتقدم للمصارف بطلبات الحصول على النقد الأجنبي، وإيداع العملة الليبية في المصارف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك