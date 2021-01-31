مصرف الجمهورية يرفع سقف السحب إلى 10 آلاف دينار

أعلن عدد من فروع مصرف الجمهورية عن توافر السيولة النقدية لديها، وذلك بعد ورود إيداعات من المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي.

ورفع مصرف الجمهورية فرع سوق الثلاثاء سقف السحب إلى 10 آلاف دينار، بينما رفع فرع وكالة التحرير سقف السحب إلى 3 آلاف دينار، وأعلن فرع حي دمشق عن رفع سقف السحب لكل صاحب حساب إلى 10 آلاف دينار، ورفع فرع مركز البحوث هو الآخر سقف السحب لديه إلى 10 آلاف دينار.

ويأتي توفر السيولة في بعض فروع المصارف التجارية بعد شروع مواطنين وتجار بالتقدم للمصارف بطلبات الحصول على النقد الأجنبي، وإيداع العملة الليبية في المصارف.

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