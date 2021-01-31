مراقب “اقتصاد بنغازي” يؤكد لـ218 توافر رغيف الخبز بسعره السابق

أكد مراقب الاقتصاد في بنغازي جمعة الرقاص لـ 218 توافر الدقيق لكافة المخابز مشيرا إلى أن أسعار الخبز ستعود إلى نصابها بعد توفير الطحين المدعوم للمخابز.

وتأتي تصريحات الرقاص في إطار الجدل الذي أثاره ارتفاع سعر رغيف الخبز داخل عدد من المخابز في عدد من المدن الليبية، في وقت يعيش فيه المواطن الليبي تحت وطأة أزمات اقتصادية متراكمة.

وفي سياق متصل، وصل 50 ألف كيس من الدقيق إلى مخازن الإمداد التابعة لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية سيجري توزيعها على المخابز المسجلة بالتعاون مع رجال الحرس البلدي بواقع 200 كيس من الطحين لكل مخبز لكافة المخابز البالغ عددها 420 مخبزا في بنغازي وضواحيها.

وترقب الشارع هذه الخطوة طويلا وينتظر الآن أن يرى تأثيرها على حياته اليومية سريعا بعد أن باتت الأزمة في أكثر الاحتياجات حساسية للأهالي فلا تكاد تخلو وجبة في البيوت الليبية من رغيف الخبز صاحب النصيب الأوفر على المائدة.

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