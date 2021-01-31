مديريات الأمن تُباشر حصر العمالة بالسوق الليبي

قال مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إن مديريات الأمن باشرت بحصر العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن العمالة الموجودة في سوق العمل تنقسم لثلاثة أنواع، المنظمة وهي من تمتلك مستندات وأذونات دخول رسمية لليبيا وأغلبها استجلبت من قبل شركات وأفراد، والنوع الثاني وهو من يمتلك مستندات ولم يدخل لليبيا بطريقة شرعية وأغلبها تعتبر عمالة سائبة وهي من تسعى الوزارة لتنظيمها وفتح باب التعاقد من الداخل معها، أما النوع الثالث فهو الذي لايملك مستندات وفي الأغلب يتكتم هذا النوع حتى علي ذكر جنسيته.

وأشار البيان إلى أن الحصر يتم تحت إشراف اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الأحنبية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 640 لسنة 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية