الوطنية للنفط تعلن بدء العد التنازلي لتشغيل مطار رأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء العد التنازلي لتشغيل مطار ميناء رأس لانوف النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية .

وأضافت المؤسسة أن التجهيزات مستمرة على قدم وساق بفضل المجهودات الذاتية لمستخدمي شركة الهروج من مختلف الأقسام بالميناء، حيث جرى حتى الآن الانتهاء من عمليات التنظيف حول المطار والطلاء و توصيل الكابل الكهربائي الخاص بجهاز المرشد اللاسلكي للطيران .

كما أنهى المستخدمين بميناء رأس لانوف أعمال حفر مسار لتمرير الكوابل الكهربائية بطول يتجاوز 1.8 كيلومتر، وتركيب محول كهربائي، بينما لا تزال بعض التجهيزات المتعلقة بالأعمال الإنشائية مستمرة.

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