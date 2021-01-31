إرباك في ترهونة بعد توزيع السيولة بمصرف واحد

تقرير| 218

بالتنسيق مع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، وفرعي مصرفي الأمان والجمهورية، تم توفير سيولة نقدية من مصرف الأمان لإيداعها في مصرف الجمهورية سيدي الصيد ليشرع الأخير في توزيعها على زبائنه بسقف سحب 2000 دينار لكل صاحب حساب.

ونوهت إدارة الفرع بأن السحب سيكون لزبائن المصرف دون التعامل مع الأشخاص من خارج الفرع، فيما رفضت بقية مصارف ترهونة وهي الجمهورية وشمال أفريقيا والتجاري الوطني استلام السيولة النقدية بحجة أن إدارتها العليا لم تأذن لها، وهذا حرم المواطنين من السحب ليبقى رهينة احتكار بعض التجار الذين يجبرونهم على التعامل بالصكوك المصدقة والحوالات المصرفية، حسب آراء مواطنين من المدينة.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس المجلس التسييري ترهونة في وقت سابق، جميع إدارات فروع المصارف بالبلدية، بضرورة العمل على ربط فروعهم بالمنظومة الرئيسية والاستفادة من كل الميزات الإيجابية التي توفر خدمات مصرفية بأفضل المستويات التي يطمح لها المواطن.

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