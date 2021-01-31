اقتصاد

وزير العمل وتأهيل يبحث سبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد بالمركز الليبي الكوري اليوم الأحد أجتماعا ترأسه وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين للبحث بنود مسودة اتفاقية تعاون ثلاثية الاطراف بين وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الوطنية للنفط والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة. 

 كما تهدف الاتفاقية إلى دعم برامج المشروعات الصغري والمتوسطة والباحثين عن فرص بالمناطق المجاورة من الحقول النفطية.

وتم الإتفاق على تنفيذ البرنامج كخطوة أولى في مدينتي جالو واوباري من خلال تأسيس مراكز أعمال نموذجية، وأختيار مجموعة من الشباب في المنطقتين وتدريبهم وتمويل مشروعاتهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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