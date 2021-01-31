التوقيع على إنشاء ميناء الزاوية البحري

قالت بلدية الزاوية اليوم الأحد، إنها وقعت على بدء الدراسة البحرية والاقتصادية لإنشاء ميناء تجاري في موقع مرسى ديلة.

وأوضحت البلدية أن مراسم التوقيع على المشروع بمشاركة عددًا من مسؤولي مدينة الزاوية ممن يعنيهم الأمر بهذا الخصوص، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس وحكماء وأعيان المدينة، ورئيس وأعضاء المجس المحلي سابقا.

وأشار البيان إلى أن المشروع يعبر عن مدى اهتمام وإصرار البلدية على الميناء بالمدينة خاصة وليبيا عامة لما له من أهمية اقتصادية وتجارية ستعمل على حل العديد من المشاكل والاختناقات التي تهم الجانب الإقتصادي للبلاد.

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