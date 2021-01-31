ديوان المحاسبة يكشف بالتفاصيل وضع المحطات الكهربائية

نشر ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأحد التقرير العام لمحطات الإنتاج التابعة للشركة العامة للكهرباء لسنة 2021 والذي أوضح خلاله وضع عدد من المحطات الكهربائية .

ووفقاً للديوان فإن قدرة المحطة تبلغ 55.5% ، وقدرة الوحدات الغازية القديمة ، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية بالوحدة الأولى بالمحطة 120 م.و ، والثانية 110 م.و ، والثالتة متوقفة عن العمل، والرابعة متوقفة عن العمل .

كما أن الوحدات البخارية الأولى يصل قدرة الإنتاج بها 80 م,و ، والوحدة الثانية 70 م,و ، والوحدة الثالثة 80 م,و ، والرابعة 80 م,و .

وبحسب ديوان المحاسبة فإن محطة جنوب طرابلس تبلغ قدرتها 21.5% ، وأما عن وضع المحطات الغازية فالوحدة الأولى متوقفة عن العمل ، والثانية 90 م, و، والثالثة 90 م, و، والسادسة ، والثامنة ، و التاسعة متوقفة عن العمل .

أما محطة الجبل الغربي “الرويس” فإن قدرة المحطة 76.9% ، وأن وضع الوحدات الغازية فالوحدة الأولى تبلغ القدرة بها 120 م. و، والثانية 120 م, و، والثالثة 120 م,و ، والرابعة 50 م, و الخامسة 120 م, و، والسادسة 120 م .

كما أن قدرة محطة غرب طرابلس بحسب الديوان 4.5% ، 6.1% ، ، وقدرة محطة الزاوية المزدوجة 56.3%

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