اقتصاد

ديوان المحاسبة يكشف بالتفاصيل وضع المحطات الكهربائية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نشر ديوان المحاسبة الليبي اليوم الأحد التقرير العام لمحطات الإنتاج التابعة للشركة العامة للكهرباء لسنة 2021 والذي أوضح خلاله وضع عدد من المحطات الكهربائية .

ووفقاً للديوان فإن قدرة المحطة تبلغ 55.5% ، وقدرة الوحدات الغازية القديمة ، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية بالوحدة الأولى بالمحطة 120 م.و ، والثانية 110 م.و ، والثالتة متوقفة عن العمل، والرابعة متوقفة عن العمل .

كما أن الوحدات البخارية الأولى يصل قدرة الإنتاج بها 80 م,و ، والوحدة الثانية 70 م,و ، والوحدة الثالثة 80 م,و ، والرابعة 80 م,و .

وبحسب ديوان المحاسبة فإن محطة جنوب طرابلس تبلغ قدرتها 21.5% ، وأما عن وضع المحطات الغازية فالوحدة الأولى متوقفة عن العمل ، والثانية 90 م, و، والثالثة 90 م, و، والسادسة ، والثامنة ، و التاسعة متوقفة عن العمل .

أما محطة الجبل الغربي “الرويس” فإن قدرة المحطة 76.9% ، وأن وضع الوحدات الغازية فالوحدة الأولى تبلغ القدرة بها 120 م. و، والثانية 120 م, و، والثالثة 120 م,و ، والرابعة 50 م, و الخامسة 120 م, و، والسادسة 120 م .

كما أن قدرة محطة غرب طرابلس بحسب الديوان 4.5% ، 6.1% ، ، وقدرة محطة الزاوية المزدوجة 56.3%

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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