اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (1-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جماعياً لسعر الدولار الامريكي و اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 1 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4628 د.ل
|4.474 د.ل
|4.4517 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4143 د.ل
|5.4278 د.ل
|5.4008 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1337 د.ل
|6.1491 د.ل
|6.1184 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4964 د.ل
|3.5052 د.ل
|3.4877 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.419 د.ل
|3.4275 د.ل
|3.4104 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.006 د.ل
|5.0185 د.ل
|4.9935 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5339 د.ل
|0.5353 د.ل
|0.5326 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5216 د.ل
|0.5229 د.ل
|0.5203 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7279 د.ل
|0.7298 د.ل
|0.7261 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1898 د.ل
|1.1928 د.ل
|1.1869 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.215 د.ل
|1.2181 د.ل
|1.212 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6514 د.ل
|1.6556 د.ل
|1.6473 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4988 د.ل
|0.5 د.ل
|0.4975 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6134 د.ل
|0.615 د.ل
|0.6119 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6909 د.ل
|0.6926 د.ل
|0.6891 د.ل
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