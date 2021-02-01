اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (1-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جماعياً لسعر الدولار الامريكي و اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين 1 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4628 د‫.‬ل 4.474 د‫.‬ل 4.4517 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4143 د‫.‬ل 5.4278 د‫.‬ل 5.4008 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1337 د‫.‬ل 6.1491 د‫.‬ل 6.1184 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.4964 د‫.‬ل 3.5052 د‫.‬ل 3.4877 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.419 د‫.‬ل 3.4275 د‫.‬ل 3.4104 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.006 د‫.‬ل 5.0185 د‫.‬ل 4.9935 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5339 د‫.‬ل 0.5353 د‫.‬ل 0.5326 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5216 د‫.‬ل 0.5229 د‫.‬ل 0.5203 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7279 د‫.‬ل 0.7298 د‫.‬ل 0.7261 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1898 د‫.‬ل 1.1928 د‫.‬ل 1.1869 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.215 د‫.‬ل 1.2181 د‫.‬ل 1.212 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6514 د‫.‬ل 1.6556 د‫.‬ل 1.6473 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4988 د‫.‬ل 0.5 د‫.‬ل 0.4975 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6134 د‫.‬ل 0.615 د‫.‬ل 0.6119 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6909 د‫.‬ل 0.6926 د‫.‬ل 0.6891 د‫.‬ل

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