عدد من الشخصيات العامة تصدر بياناً حول ملتقى الحوار الليبي واختيار أعضاء السلطة الليبية المقبلة

أصدر عدد من الشخصيات العامة بياناً حول ملتقى الحوار الليبي .

في الوقت الذي يوشك فيه أعضاء ملتقى الحوار الليبي المُشكل من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا من إنتهاء أعمالهم بإختيار أعضاء السُلطة الليبية المقبلة، والتي ستتولى إدارة الدولة مؤقتاً وتمهيد الطريق للإنتخابات التي ستعقد في 2021/12/24.

فإننا نحن الموقعين على هذا البيان بأسماءنا وصفاتنا نطالب المشاركين في ملتقى الحوار السياسي ومن بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا بالأتي:

1- الجغرافيا الإدارية لليبيا تقسمها إلى بلديات ومحلات فقط، وإن الأقاليم التاريخية الثلاث جزء من الماضي الذي ضحى أجدادنا لإنهائه بتوحيد ليبيا ولا نتمنى رجوعه بأي حال من الأحوال، وان أي ترسيخ لهذه الأقاليم الجهوية الثلاث اليوم من قبل السياسيين الليبيين قد يعد رجوعاً لحالة فرقة أو تمهيداً لها وهو ما نخشاه.

2 – يجب أن تكون عملية اختيار السلطة القادمة شفافة وعلنية وواضحة، وهنا نُذكر بأن السرية والغموض الذي شاب حوار الصخيرات نتج عنه رفض شعبي ومؤسسي لحكومة الوفاق مما أدى إلى الانقسام السياسي الذي نعاني تبعاته اليوم.

3- على السلطة القادمة المُختارة من قبل أعضاء لجنة الحوار أن تقدم برنامج عمل واضح ومقيد بزمن لا يتجاوز موعد الإنتخابات القادم، ويكون الالتزام بموعد الانتخابات بتعهد كتابي من كافة أفراد المجلس الرئاسي والحكومة.

4- توزيع المناصب السيادية على أساس جهوي وقبلي وليس وفقا للكفاءة والنزاهة أمر مستهجن، كما أن أي محاولة لإدخال الجهاز القضائي في هذه المحاصصة سيفقد السلطة القضائية حيادها ونزاهتها واستقلالها وهو أمر جوهري لا تنازل عنه.

5- إن إختيار أي شخصية جدلية تولت منصب سابق تمسكت به او لم تحسن استخدامه او حرضت على حرب او ساهمت في إراقة دماء او أفسدت المال العام، سيقف عائق كبير أمام تنفيذ السلطة القادمة لالتزاماتها وواجباتها الوطنية لعدم قبولها لدى الشارع، الداعم الاول لعمل أي حكومة.

6- الإنتخابات القادمة يجب أن ترتكز على قاعدة دستورية قوية، سواء بالإستفتاء على الدستور او إعتماد الدستور مؤقتا او تعديل الإعلان الدستوري، شريطة الالتزام بموعد الإنتخابات القادم كتاريخ غير قابل للتغيير لأي ظرفٍ كان. وفي الختام فأننا نُذكر أعضاء لجنة الحوار بأن مستقبل الوطن في إختياراتكم، فضعوا الله والوطن وهمومه نٌصب أعينكم، فالأمانة عظيمة والحمل ثقيل وإنكم في موقف لا تُحسدون عليه، وكُلكم ستحملون وزر خياراتكم وستسألون عنها يوماً .

الموقعون على هذا البيان :

د. طه ناصر بعره( أستاذ القانون)

علي عون( مهندس معماري وسياسي)

محمد المبشّر( رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة )

خالد شقوارة (مواطن)

نوري الشامس الغاوي (سفير)

د. عبدالناصر محمد الصغير(عضو هيئة تدريس)

عادل محمد سويسي(مواطن)

فرج فارس(مواطن)

حسن محمد السيليني(مواطن)

محمد نجيب المغربي(مواطن)

البهلول خليفة العربي(عمل حر)

عادل علي بشير الفاضلي (رجل اعمال ليبي ورئيس منظمه الملتقي الليبي الوطني)

فتحى احفيظه(محلل سياسى)

نوري الشامس الغاوي(سفير)

موسى عبدالله عمر قريفة (عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس)

عبدالباسط محمود شرفيد(مستشار سياسي، وزارة الخارجية)

معاد ابونعجة(مواطن)

طارق عبدالله المغربي(مهندس)

احمد ادم عبد السيد المسماري(مواطن)

عبدالرحمن خليفة امسيك(مواطن ليبي)

عبدالعظيم مصطفى رجب(متابع)

محمد عون(مواطن)

زياد سعيد فكيني (مستشار مالي)

د. ناجي جمعه بركات (وزير صحة سابق واستشاري في طب الاطفال مخ واعصاب)

على منصور الصلح(اقتصادي)

عزالدين مبروك مصدق(مستشار اقتصادي)

محمد المهدي اشتيوي (أكاديمي وناشط سياسي)

الصادق احمد محمود (مواطن)

صلاح الدين عبدالقادر خيرالله موظف في وزارة الخارجية و التعاون و الدولي)

عبدالله علي المدهم (عضو هيئة تدريس)

لطفي سويسي (مواطن)

مصطفى محمد أبوفناس وزير الإقتصاد السابق مسعود علي قريفة استاذ جامعي

طارق محمد المبروك باحث وناشط في شؤون الشرق الاوسط

حسين علي عبدالله استشاري امراض صدريه و درن و دبلوماسي سابق

اسعد محسن زهيو عضو التجمع الوطني الليبي

صلاح الدين محمد ابراهيم دكتور في مجال التقنية والعمارة

اسامة احمد احمد استشاري عظام

عثمان سالم علي عمارة.

مدرب تنمية بشرية معتمد

مفتاح علي شتوان مواطن

محمد الفورتية طبيب وناشط سياسي

عمر محمد دربي نائب رئيس التيار المدني الطرابلسي

حسن محمد القلاي موظف حكومي

د.صالح مفتاح أبوحمرة أستاذ جامعي و مهتم بالشأن العام

وداد عبد الحفيظ زريبة مواطنة

إبراهيم جمعة سليمان ناشط مدني

عامر عبدالسلام عامر ناشط مدني

مصعب عمر الشيباني أكاديمي

خالد موسي عبدالمجيد سكران مهتم بالشأن العام

نافع علي الصبيع عضو ملتقى الحوار الليبي

محمود صالح بن عاشور مواطن

محمود سالم علي جدور أستاذ جامعي بجامعة الزاوية

عيسى رشوان ناشط مدنى

محمد علي عمر الاصيفر مواطن

محمد علي الاصيفر مدير عام شركة العاصمة الفريده

يوسف المهدي مواطن

عبدالفتاح الزائدي مواطن

مصعب محي الدين المودي دكتور

عامر عبدالسلام عامر ناشط مدني

عبدالسلام سميع الصافي مواطن

اسلام الشحومي ضابط هندسنة عسكرية

محمد أحمد محمد البدوي ناشط مدني ومهتم بالشأن العام

غانم حسن ابراهيم على مواطن

٥شلم على محمد البربار مواطن 65

فتحي محمود محمد مليطان نائب رئيس نقابة المخلصين الجمركيين مصراتة

وجيه التواتى إستشاري طب أسنان

معن الطاهر المبروك طبيب وناشط سياسي

مصطفي خليفه عمر دبلوماسي سابق

صالح محمد الاحول مهندس بشركة هاتف ليبيا

فرج بن رمضان إعلامي

رضا عيسى صحفي

فرج فرحات شيتاو ناشط ومدون

محمد أحمد جبريل كاتب ومدون وناشط سياسي

غادة محمود باسم ناشطة سياسية

عبدالله عمر بن رجب رجل أعمال

حمد صالح حسين العشيبي الناطق بأسم تجمع قادة ثوار ليبيا

فوزي مصطفي ابوصاع مستشار سياسي بوزارة الخارجية

د اسامة كعبار خبير اول و مستشار استراتيحيات و علاقات دولية

الطاهر عمران فنير أستاذ جامعي

فتحي يوسف سعيد ناشط امازيغي

عمر صالح محمود عضو هيئة تدريس جامعي

عبدالسلام المهدي على امجبر

عائشة عبدالحميد العشيبي مدير شركة المراقي الدولية للمقاولات والاستثمار العقاري

ادريس محمد ظويهر الزناتي ناشط مدني

علي الفيتوري الفرجاني آمر سرية الحماية والحراسة والشرطة البحرية / قاعدة طرابلس البحرية

د ناجي جمعه بركات وزير صحة سابق واستشاري في طب الاطفال مخ واعصاب

ابتسام عبدالله رجب الزني مدير مالي

ناجي امحمد احميد المدير الاقليمي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة

علي السليني مهندس وفنان تشكيلي

سعاد السنوسي الغزالي ناشطه مدنيه

محمد اوشن مدير عام شركة اوشن تكنولوجي

محمد عبدالحميد بيزان استاذ جامعي

عبد القادر عبد الله غوقه سفير سابق

سليمه مصطفى المحرصي مواطنة

ا. د. ميلاد صالح ميلاد استاذ جامعي واستشاري امراض القلب والقسطرة التداخلية

عاطف عبدالفتاح شعماش مستشار بوزارة الخارجية

احمد عبدالله العبيدي مواطن

مصباح يوسف السنوسى ناشط سياسى

هادي عيسي احمد عضو منظمة الصحراء الكبري

جلال محمد عون موظف

محمد رمضان غميض باحث ومهتم بالشان العام

أحمد الهادي العالم باحث في علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

طه التقازي مهندس معماري

محمد محمود عبيد ناشط مجتمع مدني

د. أبوبكر ابوالعيد أبوالقاسم استاذ جامعي

مؤيد بن عون مهندس

عمر صهيب النفاتي مهندس

محمد غيث مواطن

صلاح رمضان مقيلي محامي خاص

مؤيد محمود الغزالي مواطن

عاطف الاطرش صحفي

معاذ عزالدين حمزة مواطن

محمد التواتي طبيب اسنان

محمد ابوبكر الصافي باحث ومحلل اقتصادي وعضو في الصالون الاقتصادي

محمد إبراهيم الحموزي رئيس مجلس إدارة منظمة تامزاوا للتدريب و التنمية والإعلام

محمد مسعود احمد مهندس جيولوجيا نفط

رقية امحمد ابوبكر ابوخزام رئيس مجلس إدارة منظمة نستعين للتنمية والأعمال الخيرية وادي الشاطي عامر محمد السنوسي معتوق كاتب وموظف ديوان المحاسبة سبها

خالد الزروق فنان

صلاح عصيم الغزالي إداري وعضو أتحاد الدولي للاكاديميين

مصطفى محمود محمد مواطن

التهامي عبد السلام الزيتوني رئيس لجنة مراجعة المصاحف ومدير إدارة القرآن الكريم بالأوقاف سابقا

علي الغزالي ابوبكر مستشار قانوني

عبدالباسط محمد الاشتر مواطن

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