إدارة بايدن تعيد اكتشاف المصالح الأمريكية في ليبيا

نشرة موقع” Geopolitical monitor ” المهتم بالقضايا الدولية اليوم الإتنين نقلا عن الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا النداء يمثل قلقًا أمريكيًا متجددًا بشأن ملف لا يبدو حاليًا على طاولة النقاش ولكن يبدو من بين اولاويات السياسة الخارجية لإدارة جو بايدن بالنظر إلى التداعيات الاستراتيجية الأوسع للاستقرار في منطقة الساحل وإمدادات النفط و الغاز .

وبحسب الموقع أن الحكومة الانتقالية الليبية ستكون فرعًا تنفيذيًا مؤقتًا يتكون من الوطنيين الليبيين الذين يرغبون في تقاسم مسؤولية إعادة بناء بلدهم بدلاً من تقاسم الكعكة.

ووفقا للموقع أنه على مدى السنوات الأربع الماضية استغل الرعاة الخارجيون والجهات الفاعلة غير الحكومية غياب الولايات المتحدة لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية ، لكن يمكن أن يكون التدخل الأمريكي ضروريًا لإعادة التوازن في البلاد ومنع انهيارها.

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