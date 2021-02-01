خاص: الجمهورية يكشف لصدى قيمة بطاقات 10 آلاف دولار التي تم تتفيذها مع توفر السيولة ..وتفاصيل هامة

كشف مساعد المدير لشؤون التسويق بمصرف الجمهورية “فوزي الشويش” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن عدد المواطنين الذين تحصلو على بطاقة الأغراض الشخصية يجاوز 39 ألف مواطن ، أي بقيمة اجمالية 208,134 مليون دولار ، وبما يقارب 931 مليون دينار ليبي .

وبحسب الشويش فإن كافة فروع المصرف لديها سيولة وسيتم رفع سقف السحب تدريجيا مضيفا أن الاعتمادات تنفذ بالمصرف وتبدأ من 10 آلاف دولار وأكثر على حسب طلب الزبائن ولايوجد أي عوائق لمنح الاعتمادات طالما كل الإجراءات القانونية متوفرة من طرف المتقدم.

وقال الشويش أن نقاط البيع الخاصة بالمصرف وصل عددها إلى 3600 ،وفي النصف الأول من هذا العام الجاري نتطلع لنصل إجمالي 5000 نقطة بيع .

وأوضح الشويش أن سبب اقفال بعض الفروع المدة الماضية كان نتيجة تفشي وباء كورونا واتخاذ الفروع الإجراءات الاحترازية مع مخاطبة المركزي بذلك .

كما كشف عن حزمة من الخدمات الإلكترونية بالمصرف خلال هذه السنة مضيفاً أن هدف المصرف يكمن في رضى الزبون وشعاره هو “المصرف الصديق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية