مخابز سبها تُوقف عملها بسبب “الدقيق”.. وتُناشد النائب العام

أعلنت مخابز بلدية سبها، إيقاف العمل في كافة المناطق بالبلدية، اعتبارًا من اليوم؛ وذلك بسبب غلاء أسعار الدقيق، بعد أن وصل قنطار دقيق القمح إلى 250 دينارًا، بحسب بيان أصحاب المخابز، فضلاً عن غلاء أسعار المكوّنات الأساسية مثل الزيت والسكر، وزيادة أجور اليد العاملة.

وأضاف أصحاب المخابز، في بيانهم، أنهم لا يحصلون على الكميات الكافية من مادة الديزل، ويضطرون إلى شرائها من السوق الموازية بأسعار مكلفة تصل إلى ستة دينارات للتر.

وأشاروا، في بيانهم، إلى أن مخططات المنطقة الشرقية من مادة الديزل تصل إلى أربعة آلاف لتر لكل مخبز، وهي متوفرة بصورة دورية ومستمرة، بينما تبلغ الكمية المخصص لبلدية سبها فقط ثلاثة آلاف لتر، وتصل إلى مستودع سبها النفطي الكمية كاملة، ولكنها لا تمنح المخابز إلا ألف لتر فقط، وبصورة متقطعة.

وناشد أصحاب المخابز النائب العام وآمر المنطقة سبها العسكرية، وعميد البلدية، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، ومراقبة اقتصاد سبها، وشركة البريقة؛ ضرورة التدخُّل وإيجاد الحلول المناسبة.

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