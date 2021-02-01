شركة “البريقة” تدرس إمكانية زيادة كميات الإنتاج لزيت “الثريا”

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة “البريقة لتسويق النفط”، إبراهيم أبوبريدعة، مع عضو لجنة الإدارة للتزويد والنقل البحري، ومدير عام الإدارة العامة للتجارية، ومدير عام الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري؛ إمكانية زيادة الإنتاج لزيت الثريا، ووضع برنامج لتوزيع الكميات على المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع، بحث فيه المجتمعون، آلية سحب وتخزين زيت محركات البنزين الثريا 20/ 50 الذي تم إنتاجه في مصنع خلط الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط، وسبل توزيعه على كافة المناطق بليبيا، وذلك بعد استئناف الشركة لإنتاج الزيوت المعدنية لمحركات البنزين، وبمختلف العبوات المطابقة للمواصفات القياسية.

الجدير بالذكر أن شركة “البريقة لتسويق النفط” قد باشرت في وقت سابق، سحب واستلام الكميات المجدولة من منتجات زيوت المحركات، وتوزيعها على المحطات التابعة لها والموزعين المعتمدين لديها.

كما حضر الاجتماع، مدير عام العمليات بالمنطقة الغربية والجنوبية، ومدير عام تقنية المعلومات والحاسب الآلي والاتصالات، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات والمواد، ومنسّق الزيوت بالإدارة العامة التجارية.

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