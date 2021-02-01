البنك المركزي المغربي يكشف عن تباطؤ في نمو “القروض المصرفية”

في ظل ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك المغربية بنسبة 10,6 %، إلى جانب انخفاض الحسابات، وتباطؤ وتيرة التداول النقدي، يشهد المغرب تباطؤًا في نمو القروض المصرفية، حيثُ كشف البنك المركزي المغربي، في مذكرة له حول المؤشرات الرئيسة للإحصائيات النقدية لشهر ديسمبر 2020؛ أن القروض المصرفية سجلت نموًا على أساس سنوي بلغ 4,5 % في شهر ديسمبر الماضي، بعدما سجلت 5,2 % في نوفمبر، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3,9 %.

وبحسب مذكرة البنك؛ فإن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 % إلى 4,7 %، إلى جانب تسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,7 إلى 3,4 %، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0,5 %.

البنك؛ أشار، في مذكرته، إلى أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، يشير إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3,3 إلى 4,2 %، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2,1 إلى 2,5 %، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 % بعد زائد 1,5 %.

وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، شهدت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 26,6 % بعد 18,2 %، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت انخفاضا بنسبة 18,7 % بعد 25,7 %.

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