تراجع مفاجئ.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية بالسوق السوداء

أكد تاجر عملة للمشهد الليبي اليوم الاثنين أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازي سجل انخفاضا مفاجئاً مقابل الدينار الليبي، حيث سجل مساء اليوم 5.17 بينما كان يسجل ظهر اليوم 5.27 دينارا.

كما سجلت حوالة تركيا مساء اليوم 5.15 دينار، فيما سجل صك الوحدة تراجعه إلى 5.75 دينار.

وبحسب التاجر فقد انخفض سعر اليورو مساء اليوم 6.20 ديناراً فيما سجل صباح اليوم 5.40 دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار/

الدولار=5.17 دينار

دولار حواله تركيا=5.15 دينار

اليورو=6.20 دينار

الباوند =6.97 دينار

الدينار التونسي = 1.91 دينار

الجنية المصري = 0.33 دينار

الليرة التركية = 0.72 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 221 دينار

كسر الفضة = 2.5 دينار

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