مخابز سبها تقفل أبوابها بسبب غلاء الدقيق

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أعلن أصحاب المخابز في مدينة سبها إيقاف العمل في مخابزهم بسبب غلاء المواد المستخدمة في صناعة الخبز خاصة الدقيق.

وطالب أصحاب المخابز الجهات المسؤولة بالعمل على توفير المواد وتوفير الدقيق بأسعار مناسبة.

وبحسب أصحاب المخابز في بلدية سبها فإن سعر قنطار الدقيق في البلدية وصل إلى ما يقارب 250 دينار.

وأشاروا إلى أن كمية الوقود المخصصة للمخابز، والتي تصل لبلديتهم تقدر بـ ثلاثة آلاف لتر تصل بصورة متقطعة.

وكان أصحاب المخابز في سبها قد عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي وجهوا من خلاله مناشدات إلى كل من النائب العام وآمر منطقة سبها العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد في سبها وشركة البريقة وذلك للتدخل لحل الصعوبات التي تواجههم.