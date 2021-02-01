تسييري طبرق يبحث مع الأملاك والتخطيط العمراني أملاك الدولة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين مع مكتب الأملاك العامة والتخطيط العمراني والسجل العقاري والرقابة الإدارية والحرس البلدي مدير مكتب المشروعات ومنسق الحكماء أملاك الدولة الليبية.

وطالب بوالخطابية من هذه الجهات على ضرورة توثيق كل أملاك الدولة وتذليل كل الصعاب لبناء الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتخصيص أراضي لهم.

وأكد عميد البلدية على ضرورة توفير قطع أراضي للمصارف وتكون خارج المدينة حتى لا تسبب الزحام، لافتًا إلى أنه بعد 3 سنوات سيتم نقل المصارف خارج المدينة.

وأوضح بوالخطابية أن المباني الحكومية هي من أملاك الدولة ولا يحق لأي جهة تسجيلها إلا وفق القوانين واللوائح.

وأثنى عميد البلدية على دور هذه الأجهزة لحلحلة كل المشاكل التي تعترض بناء وإنشاء مباني تخص القطاعات الخدمية.