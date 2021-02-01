الرقابة على الأغذية يوضح المغالطات بخصوص حظر عصير “برافو” النمساوي

أخبار ليبيا24

أوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الحظر بشأن منتج عصير “برافو” لا يشمل العلامة التجارية بشكل عام.

وأفاد مدير مكتب الرقابة الداخلية بالمركز نوري الضاوي أن ليس كل الموجود بالسوق الليبي من عصير “برافو” هو نفس هذا العصير الذي تم إجراء التحاليل عليه ووجد أنه غير مطابق فهذه شحنة معينة وتشغيلة معينة فقط.

وأشار الضاوي إلى أن الشحنة التي تم ضبطها بالأسواق الليبية في مدينة البيضاء، وتم إجراء التحاليل عليها ومن خلال النتائج تبين أن العصير يوجد به طعم غريب المذاق والأملاح الذائبة الكلية أقل من الحد المسموح به ومن خلال البيانات التوضيحية وجود لون محظور استعماله E102.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء أعلن في مطلع يناير الماضي أن عصير برتقال علامة تجارية “bravo” تبين غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية.

وأضاف المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه بعد إجراء التحاليل لعينات من العصير المذكور تبين أنه غير مطابق لوجود صبغة تترازين (E102)..

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء إلى وجود طعم حلو يميل لطعم العصير المنكه وعدم وجود الطعم المميز لعصير البرتقال مع وجود رواسب بيضاء واضحة وانخفاض في نسبة المواد الصلبة الكلية.

ودعا مركز الرقابة جميع الجهات الضبطية التعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لسحب هذا المنتج من الأسواق الليبية.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا أعلن في يونيو من العام الماضي رفضه شحنة أغذية موردة نوع الشحنة عصير برتقال العلامة التجارية “bravo”.

وأوضح المركز أن سبب رفض الشحنة تغير في اللون و الرائحة و الطعم كما أن العينة يوجد بها ترسبات و العبوة غير منتظمة.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 1962 ستيكة، مضيفًا أن بلد المنشأ النمسا، والمنفذ القادمة إليه الشحنة ميناء مصراتة البحري.

وفي وقت سابق من أكتوبر 2019 أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه شحنة موردة نوع السلعة عصير برتقال bravo”” علامة تجارية راوخ “RAUCH“.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لوجود لون محظور E120 في تركيبة المنتج.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 3564 دستة بلد المنشأ والمُصدر الاتحاد الأوروبي ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري.