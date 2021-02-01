‎ديوان المحاسبة يستعد لإطلاق منظومته الخاصة بفحص وتدقيق النفقات الطبية الخاصة بخدمات العلاج بالداخل والخارج

استعرض ديوان المحاسبة اليوم 1 فبراير منظومة العمل الرقابي التي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

‎واستند العرض على تفصيل المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة التي قيل أنّها صُممت وفقاً للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمان التطبيق.

‎كما أسلف مطلقو المنظومة بأنّ التدخل البشري في تشغيل المنظومة لا يقتصر إِلَّا على 20 % كمرحلة أولى مما يدل على أنها منظومة اقتصادية ويسهل استخدامها. ‎

وجاء تصميم هذه المنظومة بعد تقرير ديوان المحاسبة أخيراً حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام والذي أحيل بموجبه عدد من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.

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