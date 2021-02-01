العمل والثقافة.. في زيارةٍ هامة لمدينتي مصراته وتاورغاء

قام وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة اليوم الأثنين وبرفقته رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس بزيارة إلى مدينتي مصراتة وتاورغاء.

و تضمنت الزيارة الكثير من الفعاليات أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي للأسر المنتجة والذي يستهدف نحو ستيّن متدرباً من مدينتي مصراتة وتاورغاء بمركز السلام في منطقة طمينة.

وعلى ذات المنوال تم تدشين حجر الأساس لإنشاء مركز للتدريب المهني بمدينة تاورغاء للباحثين عن العمل من شباب المدينة في مجالات عملية متعددة.

كما شهدت الزيارة إفتتاح المركب الثقافي تاورغاء التابع للهيئة العامة للثقافة والمكتبة الثقافية التابعة له.

واطلّع الوزراء أيضاً على أجنحة عرض المنتجات اليدوية التقليدية التي تمتاز بها مدينة تاورغاء، وخلال نهاية الزيارة أثنى المهدي الأمين على حفاوة الاستقبال من قبل كلا من البلديين مصراتة وتاورغاء، معرباً عن استعداد الوزارة لدعم المراكز في مدينة تاورغاء وخلق برامج التشغيل لضمان عودة الأهالي إلى مدينتهم.

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