ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بنسبة واحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية مقارنة بالافتتاحية.

وسجلت العقود الآجلة تسليم مارس لأسعار خام النفط “نيمكس” 1.20 بالمئة لتتداول عند مستويات 54.12 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.48 دولارًا للبرميل، حيث استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 53.55 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” 0.92 بالمئة لتتداول عند 56.87 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.35 دولارًا للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12 بالمئة إلى 90.87 مقارنة بالافتتاحية عند 90.98.