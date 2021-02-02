‎مصرف الجمهورية يستعد لترقية منظومته المصرفية

عُقد بالعاصمة التونسية يوم الجُمعة الماضي 29 يناير 2021 اجتماعًا ضمّ كل من نائب المدير العام لمصرف الجمهورية “نوري أبو فليجة”، وممثلّي عن شركة “فينوكس” العاملة في مجال منظومات المصارف التجارية.

تمّ خلال هذا الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ مشروع تطوير المنظومة المصرفية للبنك، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحديث أنظمة العمل والرُقي بمستوى الخدمات المصرفية المُقدّمة للزبائن.

وأكدّ نائب المدير العام للمصرف “نوري أبو فليجة ” أنّ مشروع تحديث المنظومة المصرفية “فلكس كيوب” من نسختها العاملة حالياً إلى الإصدار الحديث سيبدأ اعتباراً من 14/2/2021، حسب خِطة التنفيذ المتفق عليها بين المصرف والشركة المنفذّة، ليكون إطلاق العمل بالمنظومة المُستحدثة خلال الرُبع الأول من سنة 2022.

وأضاف أيضاً “أبو فليجة” إلى أنّ تركيب هذه المنظومة ستقوم به شركة “فيتو نيكس” العاملة في هذا المجال.

كما قال أنّ هذا المشروع كان مُقدّراً له أن يبدأ خلال الربع الأول من سنة 2020؛ ولكن توّقف العمل عليه بسبب ظروف جائحة كورونا.

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