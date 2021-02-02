اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (2-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.473 د‫.‬ل 4.4842 د‫.‬ل 4.4618 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3994 د‫.‬ل 5.4129 د‫.‬ل 5.3859 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1186 د‫.‬ل 6.1339 د‫.‬ل 6.1033 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.4861 د‫.‬ل 3.4948 د‫.‬ل 3.4774 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4071 د‫.‬ل 3.4156 د‫.‬ل 3.3986 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9866 د‫.‬ل 4.9991 د‫.‬ل 4.9742 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5312 د‫.‬ل 0.5326 د‫.‬ل 0.5299 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.522 د‫.‬ل 0.5233 د‫.‬ل 0.5206 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.726 د‫.‬ل 0.7278 د‫.‬ل 0.7242 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1925 د‫.‬ل 1.1955 د‫.‬ل 1.1895 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2178 د‫.‬ل 1.2209 د‫.‬ل 1.2148 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6518 د‫.‬ل 1.6559 د‫.‬ل 1.6477 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4986 د‫.‬ل 0.4999 د‫.‬ل 0.4974 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6223 د‫.‬ل 0.6239 د‫.‬ل 0.6207 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6924 د‫.‬ل 0.6941 د‫.‬ل 0.6906 د‫.‬ل

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