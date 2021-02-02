اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (2-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.473 د.ل
|4.4842 د.ل
|4.4618 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3994 د.ل
|5.4129 د.ل
|5.3859 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1186 د.ل
|6.1339 د.ل
|6.1033 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4861 د.ل
|3.4948 د.ل
|3.4774 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4071 د.ل
|3.4156 د.ل
|3.3986 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9866 د.ل
|4.9991 د.ل
|4.9742 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5312 د.ل
|0.5326 د.ل
|0.5299 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.522 د.ل
|0.5233 د.ل
|0.5206 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.726 د.ل
|0.7278 د.ل
|0.7242 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1925 د.ل
|1.1955 د.ل
|1.1895 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2178 د.ل
|1.2209 د.ل
|1.2148 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6518 د.ل
|1.6559 د.ل
|1.6477 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4986 د.ل
|0.4999 د.ل
|0.4974 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6223 د.ل
|0.6239 د.ل
|0.6207 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6924 د.ل
|0.6941 د.ل
|0.6906 د.ل
أضف تعليقـك