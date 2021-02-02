ديوان المحاسبة يستعدّ لإطلاق منظومة لتدقيق النفقات الطبية

يستعد ديوان المحاسبة لإطلاق منظومة العمل الرقابي، التي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق الخاصة بالمعاملات الطبية بالداخل والخارج.

واستعرض أعضاء الديوان، خلال اجتماع مُوسّع، المراحل التجريبية والتمهيدية لإطلاق المنظومة، التي تصميمها وفقًا للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات، من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق.

وبحسب بيان الديوان؛ فإن العنصر البشري في تشغيل المنظومة لا يتجاوز 20 % كمرحلة أولى؛ مما يعني أنها منظومة اقتصادية يسهُل استخدامها.

يُشار إلى أن تصميم المنظومة جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام، والذي أُحيل، بموجبه، عددٌ من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.

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