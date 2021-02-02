“الإنماء الاقتصادي” يُقيّم إمكانية استئناف المشروعات المُتوقّفة

ناقش أعضاء مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي، سير العمل بالصندوق.

وتضمن الاجتماع، بحث آليات حصر وتقييم المشروعات المتوقفة وإمكانية استئناف العمل بها، إضافة إلى التطرق إلى عدد من الموضوعات العاجلة التي تخص سير العمل بالصندوق، وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه سير العمل.

من جهته، عبّر رئيس مجلس إدارة الصندوق عن امتنانه لأعضاء المجلس والمدير العام على جهودهم المبذولة لإعادة النشاط لعدد من الشركات التابعة للصندوق؛ مما سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني,

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