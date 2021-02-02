حصري: في مراسلة هامة …”الشنطي” يطالب بتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا ..ويتطرق إلى المخالفات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على منشور (1) رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس والذي تضمن الحد من عدد المراجعين بكافة الجهات العامة ، والحث على استخدام وسائل الإتصال الإلكرتونية .

كذلك تفعيل العمل التناوبي بحيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين بالقدر الذي لا يؤثر على حسن سير العمل ، وتعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتليل من وسائل النقل الجمعي.

كذلك الإيعاز بالموظفين بالإلتزام بالإرشادات الصحية ، كما أن ما أسفرت عنه التقارير الرقابية والمتابعة إلى تبوث عدم إلتزام والتقيد أغلب العاملين بالجهاز الإداري بالإجراءات والضوابط الإحترازية ،وما تم رصده في الشارع العام ، من إزدحام في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى تقارير الجهات المختصة عن ارتفاع وتيرة الوضع الوبائي فإن هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة المواطنين من انتشار هذا الوباء .

وتضمن المنشور ضرورة التقيد والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لمجابهة الجائحة ، بالإضافة إلى أن الهيئة لن تتولى في إتخاذ الإجراءات القانونية الازمة وتطبيق أقصى العقوبات في حالة تباث مخالفة أو تقصير في تنفيذ تعلمياتها وفقاً لمراسلة “الشنطي” التي تحصلت صدى حصرياً عليها.

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