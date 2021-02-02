سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 2-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.230 بيع في زليتن

ب5.220 شراء

ب5.210 بيع في طرابلس

ب5.200 شراء

الدولار حوالة تركيا=5.19 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.85 دينار

اليورو = 6.20 دينار

الجنية الإسترليني 7.00 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.91 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.25 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب222 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب258.9 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب295.9 دينار

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