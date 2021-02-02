انخفاض ملحوظ للكسر.. اخر أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2021:

اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب218 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب254.3 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب266.4 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب290.6 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 315 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 370 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 250 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 290 دينار

اسعار الفضة:

سعر الفضة الكسر من 2.5 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

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