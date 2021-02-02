شركة “سرت” تُتابع مراحل إعادة تشغيل وحدة المُعالجة بمعمل الغاز

تفقد عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، مع رئيس مجلس إدارة شركة “سرت للنفط والغاز”، مسعود سليمان موسى، مراحل إعادة تشغيل وحدة المُعالجة بمعمل الغاز.

كما تضمنت الجولة التفقدية، الوقوف والاطلاع على أعمال الصيانة وجاهزية الوحدة، إذ قدّم المختصون بإدارة التصنيع شرحًا وافيًا عن إجراءات إعادة تشغيل الوحدة، التي يجري اتخاذها، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وبحسب بيان الشركة؛ فإن وحدة المُعالجة تُشكّل أهميةً كبيرةً في مُعالجة الغاز غير المطابق للمواصفات للاستفادة منه في تشغيل مصانع البتروكيماويات وتوفير حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز؛ الأمر الذي يمنح أريحية في تشغيل مصانع الميثانول و اليوريا والأمونيا في المستقبل القريب.

وشارك في الجولة، عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة، ومستشار رئيس مجلس الإدارة ومدير إدارة التصنيع، ومُراقب معمل الغاز المكلف.

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