ديلي صباح ” : حفتر يبيع النفط الليبي من خلال شركات غير مشروعة

قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء أن خليفة حفتر يبيع النفط الليبي عبر شركات غير مشروعة .

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى وكالة أنباء “IHA ” وقع حفتر اتفاقًا غير قانوني لبيع النفط الليبي متجاهل المؤسسة الوطنية للنفط لاحتكار قطاع النفط في البلاد لمدة 10 سنوات وتشكيل شركة موازية.

و بحسب ديلي صباح التركية أن المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة رسمياً عن استخراج وتوزيع وتصدير النفط في ليبيا بينما النفط المستخرج من المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات حفتر يجب أن يديره مجمع البريقة النفطي في شرق ليبيا.

كما جادلت المصادر بأن شركة حفتر غير القانونية ستبيع النفط عبر البحر لشركة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفقا للصحيفة

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