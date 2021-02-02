اقتصاد

ديلي صباح ” : حفتر يبيع النفط الليبي من خلال شركات غير مشروعة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء أن خليفة حفتر يبيع النفط الليبي عبر شركات غير مشروعة .

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى وكالة أنباء “IHA ” وقع حفتر اتفاقًا غير قانوني لبيع النفط الليبي متجاهل المؤسسة الوطنية للنفط لاحتكار قطاع النفط في البلاد لمدة 10 سنوات وتشكيل شركة موازية.

و بحسب ديلي صباح التركية أن المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولة رسمياً عن استخراج وتوزيع وتصدير النفط في ليبيا بينما النفط المستخرج من المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات حفتر يجب أن يديره مجمع البريقة النفطي في شرق ليبيا.

كما جادلت المصادر بأن شركة حفتر غير القانونية ستبيع النفط عبر البحر لشركة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفقا للصحيفة

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • الاعلام التركي كاذ وصفيق ومآجور لا ميثاق شرف له ولماذا هذه الحمله في هذا الوقت دون شك هو اعلام مغرض واردوغان الفاسد المفسد قد جير كل شئ في بلاده لخدمة مشروعه في ليبيا بأكاذيبه ملفقه ضد كل من يرفض فكر أخوان الشيطان فلا يعقل ان المشير سيرتكب هذا العمل الصبياني الذي عرفت به عصابات تهريب الوقود والبشر في الغرب الليبي أما حفتر فهو رجل واعي ومتزن ومدرك للابعاد والأخطار ولديه مستشارين بالقانون الدولي عارفين ولا يمكن لمن حارب التهريب ان يهريب فمثل هذه الاعمال تحدث في الغرب الليبي الذي يعج بالعصابات الارهابيه المطلوبين قادتها للمحكمه الدوليه

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    • والمليارات. التي. تسحب. من. بيع. النفط. وتودع. في. تركيا. والكلاب. الموجودين. من.السراج.واتباعه.الكلاب.ماذا.تقول.عنهم.هههه.ماناقصنا.غير.صحيفة.موالية.للمعتوه.التركي.بطلع.الخبر.هذا.توا.ونست.هذه.الصحيفة.مثل.زعيمهم.المعتوه.ان.الخونة.الذين.لدينا.في.بلدنا.يودعون.المليارات.لدعم.اقتصاد.بلدهم.ههههه

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