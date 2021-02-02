مركزي البيضاء يناقش الميزانية العمومية لمصرف التجارة والتنمية ومركزه المالي

عقد إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء اجتماعا مع المدير العام لمصرف التجارة والتنمية ومدراء الإدارات لمناقشة ميزانية المصرف لعام 2020.

وتناول الاجتماع الحسابات ذات الطبيعة الخاصة وملاحظات الرقابة الميدانية والمكتبية وقسم الدفع الالكتروني عن المصرف لعام 2020.

وقال مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء أسامة الشكري أن مسؤولي المصرف قد أجابوا على كافة تساؤلات الرقابة المصرفية، وقد قدمت إدارة الرقابة المصرفية توصيات أهمها زيادة رأس المال وتسوية المعلقات الداخلية والخارجية للمصرف وتصنيف الديون وتقديم الضمانات المقابل لها.

كما أكد المدير العام بمصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي، إن الاجتماع ناقش بنود المركز المالي للمصرف، والميزانية العمومية لمصرف التجارة والتنمية، وقائمة الدخل عن السنة المنتهية 2020، موضحاً أن النتائج المالية للمصرف كانت ممتازة .

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