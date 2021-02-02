دخول ناقلة بنزين محملة بأكثر من 40 مليون لتر إلى رصيف البريقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة عيد حدوث إن ناقلة البنزين ” SERENA.A ” دخلت صباح اليوم الثلاثاء على رصيف شركة البريقة في طبرق قادمة من أمستردام بهولندا وعلى متنها 43.161.450 طن متري من البنزين مايعادل 43 مليون لتر.

وأضاف حدوث لـ”أخبار ليبيا24″ :”لدينا مخزون سابق من البنزين يقدر بأكثر من 8 مليون لتر، واعتباراً من اليوم وبعد وصول هذه الناقلة يكفي المخزون بالكامل إلى أكثر من 50 يوم”.

وأشار مدير الإدارة إلى أن مستودع طبرق يقوم بالتوزيع غرباً إلى الأبرق وشرقاً إلى أمساعد وجنوباً إلى الجغبوب، ومستودع رأس المنقار في بنغازي يقوم بالتوزيع إلى المرج والبيضاء وغرباً إلى المنطقة الوسطى ويصل التوزيع من بنغازي إلى سبها.

ولفت حدوث إلى أن إسطوانات الغاز متوفرة وليس لدينا أزمة والغاز متوفر في كل الأوقات.