بلدية بنغازي تشرع في رصف امتداد الطريق الدائري الثالث الممتد من جزيرة دوران سيدي يونس

بنغازي 03 فبراير 2021 (وال)- أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، تعليماته لإدارة المشروعات بالبلدية لاتخاذ ما يلزم للبدء في رصف امتداد الطريق الدائري الثالث الممتد من جزيرة دوران سيدي يونس.

وقال مدير مكتب المشروعات بالبلدية مهندس أسامة الكزة – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن صيانة طريق سيدي يونس من بين المشروعات المستهدفة قريبًا، كونها امتداد لأهم الطرق في مدينة بنغازي.

وأكد الكزة أن حجم العمل داخل المدينة كبير، يحتاج إلى وقت وجهد وتضامن كافة الأطراف، من بينها المواطنين، ليتحقق الجهات التنفيذية انجاز العمل على أتم وجه. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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