اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (3-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4774 د.ل
|4.4886 د.ل
|4.4663 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3908 د.ل
|5.4043 د.ل
|5.3774 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1126 د.ل
|6.1279 د.ل
|6.0973 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5018 د.ل
|3.5106 د.ل
|3.4931 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4073 د.ل
|3.4159 د.ل
|3.3988 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9855 د.ل
|4.9979 د.ل
|4.973 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5334 د.ل
|0.5347 د.ل
|0.532 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5204 د.ل
|0.5217 د.ل
|0.5191 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7248 د.ل
|0.7267 د.ل
|0.723 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1936 د.ل
|1.1966 د.ل
|1.1906 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.219 د.ل
|1.2221 د.ل
|1.216 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6462 د.ل
|1.6503 د.ل
|1.6421 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4986 د.ل
|0.4999 د.ل
|0.4974 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.26 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.59 د.ل
|0.59 د.ل
|0.59 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6237 د.ل
|0.6253 د.ل
|0.6222 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6932 د.ل
|0.695 د.ل
|0.6915 د.ل
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