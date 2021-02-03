اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (3-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي لليوم الثاني على التوالي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4774 د‫.‬ل 4.4886 د‫.‬ل 4.4663 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3908 د‫.‬ل 5.4043 د‫.‬ل 5.3774 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1126 د‫.‬ل 6.1279 د‫.‬ل 6.0973 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5018 د‫.‬ل 3.5106 د‫.‬ل 3.4931 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4073 د‫.‬ل 3.4159 د‫.‬ل 3.3988 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9855 د‫.‬ل 4.9979 د‫.‬ل 4.973 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5334 د‫.‬ل 0.5347 د‫.‬ل 0.532 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5204 د‫.‬ل 0.5217 د‫.‬ل 0.5191 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7248 د‫.‬ل 0.7267 د‫.‬ل 0.723 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1936 د‫.‬ل 1.1966 د‫.‬ل 1.1906 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.219 د‫.‬ل 1.2221 د‫.‬ل 1.216 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6462 د‫.‬ل 1.6503 د‫.‬ل 1.6421 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4986 د‫.‬ل 0.4999 د‫.‬ل 0.4974 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.59 د‫.‬ل 0.59 د‫.‬ل 0.59 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6237 د‫.‬ل 0.6253 د‫.‬ل 0.6222 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6932 د‫.‬ل 0.695 د‫.‬ل 0.6915 د‫.‬ل

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