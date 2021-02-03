خاص: تأكيداً لما استفردت صدى بنشره …بدء العمل بقرار منح المصارف قرض بقيمة 5 مليار .. مع تعديل البند السابع

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن البدء العمل بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بمنح المصارف التجارية بقيمة 5 مليار ، بدء تواصل المصارف مع إدارات المركزي والتنسيق بالخصوص .

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت حصرياً الموافقة على منح المصارف القرض بقيمة 5 مليار مع تحديد عدة ضوابط .

وكانت صدى الاقتصادية قد علمت من مصادرها حصرياً عن تعديل البند السابع بأن يلتزم مصرف ليبيا المركزي البيضاء بضبط أرصدة المصارف التجارية عند الرصيد الحالي بعد خصم قيمة القرض الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار فيما عدا الزيادة الاعتبارية لهذه الأرصدة الناتجة عن السحب والإيداع والعمليات اليومية وتسوية التزامات بين المصارف وزبائنها والالتزام بعدم ترتيب دين عام جديد.

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