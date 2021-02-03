“عمل الوفاق” تبحث استحداث مكتب عمل وتأهيل

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع رئيس المجلس المحلي وعميد بلدية المشاشية؛ استحداث مكتب عمل وتأهيل ببلدية المشاشية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مُوسّع عُقد بديوان الوزارة، ناقش فيه المجتمعون، إمكانية إطلاق الوزارة لدورات تدريبية مهنية، بالتعاون مع المجلس المحلي، واستهداف تدريب المرأة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، تعهّد الوزير بتجهيز مركز للتدريب المهني بمنطقة المشاشية، في حال توفير مبنى ملائم لهذه العملية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق زهير مسعود، ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار.

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