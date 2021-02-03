اقتصاد

“عمل الوفاق” تبحث استحداث مكتب عمل وتأهيل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع رئيس المجلس المحلي وعميد بلدية المشاشية؛ استحداث مكتب عمل وتأهيل ببلدية المشاشية.

جاء ذلك، خلال اجتماع مُوسّع عُقد بديوان الوزارة، ناقش فيه المجتمعون، إمكانية إطلاق الوزارة لدورات تدريبية مهنية، بالتعاون مع المجلس المحلي، واستهداف تدريب المرأة وشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، تعهّد الوزير بتجهيز مركز للتدريب المهني بمنطقة المشاشية، في حال توفير مبنى ملائم لهذه العملية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة متابعة مكاتب العمل بالمناطق زهير مسعود، ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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