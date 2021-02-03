وزارة العمل والتأهيل تعلن عن استلام البريد الموجه من رئيس لجنة الافراجات المالية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل على مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق التواصل مع الإدارة، وذلك لإستلام البريد الموجه من رئيس لجنة الافراجات المالية التابعة للوزارة بشأن استكمال النواقص والإجراءات الخاصة بالموظفين غير المفرج عن مرتباتهم.

كما أن المكاتب التي تشملها الإفراجات هي، العزيزية، زلطن، الغريفة، أوجلة، عين زارة، الجفرة، سوق الجمعة، المعمورة، سرت، كزدة، جنزور، صبراتة، صرمان، طرابلس، مصراته، غدامس، القطرون، اجخرة، زواره، الزاوية الجنوب، أوباري، تاجورا، تاورغاء، الخمس، الرجبان، طرابلس المركز، اجدابيا، العجيلات، قصر خيار، قصر بن غشير.

ونوهت الوزارة أن بعض من موظفي الجهات المذكورة لم يتم الإفراج عن مرتباتهم لعدم استكمال الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية