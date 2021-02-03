اقتصاد

وزارة العمل والتأهيل تعلن عن استلام البريد الموجه من رئيس لجنة الافراجات المالية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل على مدراء مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق التواصل مع الإدارة، وذلك لإستلام البريد الموجه من رئيس لجنة الافراجات المالية التابعة للوزارة بشأن استكمال النواقص والإجراءات الخاصة بالموظفين غير المفرج عن مرتباتهم.

كما أن المكاتب التي تشملها الإفراجات هي، العزيزية، زلطن، الغريفة، أوجلة، عين زارة، الجفرة، سوق الجمعة، المعمورة، سرت، كزدة، جنزور، صبراتة، صرمان، طرابلس، مصراته، غدامس، القطرون، اجخرة، زواره، الزاوية الجنوب، أوباري، تاجورا، تاورغاء، الخمس، الرجبان، طرابلس المركز، اجدابيا، العجيلات، قصر خيار، قصر بن غشير.

ونوهت الوزارة أن بعض من موظفي الجهات المذكورة لم يتم الإفراج عن مرتباتهم لعدم استكمال الإجراءات.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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