اقتصاد

“شكشك” يناقش مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية للمشروعات استئناف عمل الشركات الأجنبية بالمشاريع المتوقفة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعاً مع رؤوساء الأجهزة التنفيذية للمشروعات وعدد من مدراء الإدارات بالديوان .

تناول الاجتماع الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المكلفة وفقاً لقرار المجلس الرئاسي بخصوص التفاوض مع الشركات الأجنبية المكلفة لضمان العودة واستئناف العمل على المشروعات المتوقفة المستهدفة .

كما ناقش الاجتماع آليات استئناف المشروعات التنموية المتعثرة ، بالإضافة إلى ايجاد حلول للصعوبات وتسوية الإلتزامات المالية لضمان حقوق مصالح الأجهزة التنفيذية والشركات المتعاقدة معها .

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة توفير المخصصات المالية ، لتغطية النفقات لاستئناف هذه المشروعات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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