سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 03 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 03 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 3-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

ب5.175 بيع في زليتن

ب5.170 شراء

ب5.165 بيع في طرابلس

ب5.160 شراء

الدولار حوالة تركيا=5.15 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.75 دينار

اليورو = 6.20 دينار

الجنية الإسترليني 7.00 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.91 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الاردني 7.25 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب217 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب253.16 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب289.3 دينار

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