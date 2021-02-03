البريقة : سوء الأحوال الجوية حال دون دخول النواقل النفطية لمناطق التفريغ

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز المواطنين بعدم الازدحام على محطات توزيع الوقود التابعة لها خاصة بمدينة طرابلس.

الشركة قالت – في بيان لها اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – إن الوقود متوفر وسبب تأخر دخول النواقل النفطية لمناطق التفريغ في مواعيدها سوء الأحوال الجوية، وإن العمل جاري على نقل شحنات الوقود من مستودعاتها عبر خطوط الإمداد والشاحنات إلى المحطات التابعة لشركات التوزيع بالعاصمة وضواحيها.

وأوضح البيان، أن الشركة تستعد لإطلاق محطات خاصة بتعبئة أسطوانات الغاز الثابتة بالمدن والمناطق من خلال برامج التعاون والمشاركة وفق معايير السلامة والأمان المعمول بها.