اقتصاد

اقتصاد الوفاق تعلن تدشين منظومة السجل التجاري الإلكترونية

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني عن تدشين وزير الاقتصاد المكلف “فرج بومطاري” منظومة السجل التجاري الإلكترونية التي أشرف على انشائها مركز التوثيق والمعلومات .

ووفقاً لاقتصاد الوفاق فإن هذه المنظومة سيتم ربطها بمنظومة محرري العقود بوزارة العدل ، ومركز التوثيق بوزارة العمل ، وفتح نوافذ لاطلاع المصرف المركزي ومصلحتي الجمارك والضرائب .

وكان مسؤول بوزارة اقتصاد الوفاق قد أكد حصرياً لصدى الاقتصادية على اطلاق منظومة سجل التجاري الجديدة ، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والوزراء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك