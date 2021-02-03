عميد بلدية جالو يجتمع مع الحرس البلدي لحلحلة أزمة الدقيق

عقد بمقر ديوان بلدية جالو اليوم الإربعاء اجتماعاً برئاسة عميد البلدية عبدالباسط بازاما، وبحضور أعضاء المجلس البلدي بالبلدية ومدير الحرس البلدي فرع الواحات محمد العرفي ومراقب الاقتصاد بجالو محمد جبريل وأصحاب المخابر بالبلدية.

تناول الاجتماع مناقشة اثر أزمة شح الدقيق المدعوم على المخابز واثرها على جودة الخبز وبحث الحلول التي تخص مصلحة المواطن بما لا يتعارض مع صالح المخابز.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على حضور الحرس البلدي أثناء عملية توزيع الدقيق المدعوم على المخابز، وكذلك يجب على أصحاب المخابز بوزن الرغيف المعتمد (120 جرام ) في جميع الأحوال.

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