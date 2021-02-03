المترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية “الغويل” : سنعمل على توفير الخدمات و الوقود بالسعر الرسمي وتوحيد المؤسسات المالية

كشف المترشح للرئاسة لحكومة الوحدة الوطنية “محمد خالد الغويل” عن البرنامج التنفيذي التي سيقدمه في حال فوزه في الانتخابات حيث تطرق إلى تحسين مستوى الخدمات وتطويرها ، ومعالجة انقطاع خدمات الإمداد بالطاقة الكهربائية ، والمياه لضمان استمرارية الخدمات وانسياب الوقود وضمان تغطية احتياجات المواطنين منه وبالسعر الرسمي واتخاذ آليات مناسبة لمنع التهريب .

كذلك ضمان انسياب السلع براً وجواً بين المدن الليبية ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات ، وتوفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة خاصة في ظل جائحة كورونا ، وتطوير أداء القطاع الصحي ،بالإضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة لانجاز عملية الانتخابات .

وتابع بالقول: كذلك توحيد المؤسسات المالية بما لا يحقق اللامركزية ، وسنلتزم على معايير شفافة للتوظيف في المناصب القيادية العليا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية