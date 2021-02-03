اقتصاد

المترشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية “الغويل” : سنعمل على توفير الخدمات و الوقود بالسعر الرسمي وتوحيد المؤسسات المالية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف المترشح للرئاسة لحكومة الوحدة الوطنية “محمد خالد الغويل” عن البرنامج التنفيذي التي سيقدمه في حال فوزه في الانتخابات حيث تطرق إلى تحسين مستوى الخدمات وتطويرها ، ومعالجة انقطاع خدمات الإمداد بالطاقة الكهربائية ، والمياه لضمان استمرارية الخدمات وانسياب الوقود وضمان تغطية احتياجات المواطنين منه وبالسعر الرسمي واتخاذ آليات مناسبة لمنع التهريب .

كذلك ضمان انسياب السلع براً وجواً بين المدن الليبية ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات ، وتوفير الظروف الملائمة للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة خاصة في ظل جائحة كورونا ، وتطوير أداء القطاع الصحي ،بالإضافة إلى تخصيص المبالغ اللازمة لانجاز عملية الانتخابات .

وتابع بالقول: كذلك توحيد المؤسسات المالية بما لا يحقق اللامركزية ، وسنلتزم على معايير شفافة للتوظيف في المناصب القيادية العليا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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